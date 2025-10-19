歌手の浜崎あゆみ（47）が19日、インスタグラムを更新。仙台公演を終えて、思いをつづり、リハーサルの様子を公開した。浜崎は「あなたの声がしてる、負けないでって声がする」とつづり、「#ayuasiatour2025」「#仙台公演有難うございました」「#ステージからも」「#客席からも」「#全力のぶつけ合いでした」「#TA」「#一座」とハッシュタグを付けて投稿。体にフィットした黒のトップス姿や、マスクをつけてマイクを持ったまま階段