岡田准一（44）が19日、自身のSNSで「次世代へと継承することを目的とした新プロジェクト『MILEZ』をスタートいたします！」と発表した。「では様々なアングルから日本を捉え新たな日本地図を描き出します」と概要を説明し、公式サイトの立ち上げも報告した。公式サイトでは、趣旨を説明。「プロジェクトのはじまりは、プロデューサー・岡田准一の『未来に残したい価値あるモノ・コトを、次世代へと手渡していきたい』という強い願