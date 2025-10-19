女優中山忍（52）が19日、フジテレビ系の特別番組「なりゆき街道旅」（正午）に出演。昨年12月に亡くなった実姉で女優で歌手中山美穂さん（享年54）との思い出を語った。箱根芦ノ湖周辺の日帰り旅で、忍は夕食で仙石原の野鳥などの肉を焼く狩り場焼きを出演者と囲んでいた。メンバーは案内役のハナコ岡部大、マスダオカダ岡田圭右、タレント松本明子。岡部から、亡くなった美穂さんの代役で、今年1月から放送したフジテレビ系のド