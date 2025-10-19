女優の河合優実（２４）が１９日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。自身のストレス発散方法に言及した。この日は河合の主演作「ナミビアの砂漠」で監督を務めた山中瑶子と、シンガーソングライター・詩人の柴田聡子とともに出演した。柴田から「弱さを見せるみたいなのが苦手？」と話題を振られると、河合は「苦手だと思います」と吐露。自身の性格を「自分にもバレないようにしてるぐらいかも。『本当にダメだな自分』