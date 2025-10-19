大谷が投じたスイーパーが話題ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。6回0/3を投げて10奪三振2安打無失点に抑え、ポストシーズン2勝目をあげた。初回に奪った3者連続三振の“最後の1球”が話題となっている。大谷は初回、先頭打者に四球を与えたが、続くチューリオから3者連続三振の離れ業を披露。4番のコントレラスは