ヒトパピローマウイルス(HPV)は性経験のある女性であれば50％以上が一度は感染する一般的なウイルスですが、子宮頸(けい)がんやその他のがんの発症原因となることが知られています。そんなHPVの感染を防ぐHPVワクチンの接種により、ワクチン未接種者でもHPV感染率が減少する集団免疫を実現できることが、新たな研究で確認されました。Population-Level Effectiveness and Herd Protection 17 Years After HPV Vaccine Introduction