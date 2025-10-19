Y2Kトレンドの再燃で注目を集めている、もこもこ素材のシューズ。コーデに取り入れるだけで、シーズンムードとトレンド感をプラスできます。【GU（ジーユー）】から登場した「ムートンスリッパ」は、さっと履けて即おしゃれ見えしそう。今季持っておきたいシューズは、早めチェックが吉かも。 秋冬のデイリーコーデでヘビロテしたい！ 【GU】「フェイクム