知人から聞いたエピソードです。出産後は実家に里帰りし、産後3カ月で自宅に戻ると夫は喜びましたが、間もなく残業が続き帰宅が遅くなりました。「仕事なら仕方ない」と思い、ワンオペ育児をしながら何とか頑張っていたのですが……。 夫婦なのにワンオペ…… 夫の告白に知人は最初は怒りを覚えましたが、話を聞くうちに自分の態度を省みて反省しました。お互いの思いを伝え合い、夫は家事育児を手伝い、私は帰宅