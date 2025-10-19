「常盤貴子＆仲間由紀恵＆澤部佑の能登３人旅」収録の模様(C)MBS 10月19日（22時15分〜）放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』は、「常盤貴子＆仲間由紀恵＆澤部佑の能登３人旅」、「リモートインタビュアー ちゃんみな編」の２本立てで届ける。【写真】「常盤貴子＆仲間由紀恵＆澤部佑の能登３人旅」収録の模様今年5月に＜インタビュアー林修＞スピンオフ企画として行われたロケ企画が帰ってきた。今回のテーマは“