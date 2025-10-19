グラビアアイドルの南あみが18日にインスタグラムを更新。バニー姿を公開すると、ファンから「似合ってて可愛い」「永久保存」などの声が集まった。【写真】南あみ、人気アニメのコスプレで美くびれあらわ南が投稿したのは1枚のオフショット。写真には、ミラーボールのそばでバニーのコスプレをした南が凛々しい表情で佇む姿が収められている。投稿の中で南は「ミラーボール意外と軽かった！見た目めっちゃ重そうじゃない？？