シンガー・ソングライターのＡＫＡＳＡＫＩが１９日、ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた「ＴＯＫＹＯＦＭＬＩＶＥｉｎ渋谷音楽祭」に出演した。総再生回数１億回超えの「ＢｕｎｎｙＧｉｒｌ」で話題となった現役大学生。同曲は「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」の主題歌ともなっている。国内外のステージに立ち、国内最大の年越しフェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＪＡＰＡＮ２５／２６」の