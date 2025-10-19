顔出しNGの敏腕ライターたちが、いま注目のタレントの素顔に迫る『ライターズ！』（日本テレビ系／毎週日曜深1：25）。19日（深１：30）の放送では、ドラマ『良いこと悪いこと』（毎週土曜後9：00）から、丸藤萌歌役を演じる田中美久が登場。番組の見どころや今後の展望について語った。【写真】SSR級！抜群のプロポーションを披露した田中美久■ジェネレーションギャップに戸惑い「同じ国の人なのかなって思うぐらい分から