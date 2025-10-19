１９日のフジテレビ「ボクらの時代」には、女優の河合優実、シンガー・ソングライターの柴田聡子、映画監督の山中瑶子氏が登場した。山中監督の映画「ナミビアの砂漠」に河合が主演した際、撮影中にヘビロテしていたのが柴田の楽曲だったという。柴田は「びっくりしちゃいました。なぜ？」と信じられない様子だったが、河合は「よかったら聞いてくださいみたいな感じで柴田さんの曲を（山中氏に）送って『聞いてたんです』っ