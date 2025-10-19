岩手県警は１９日、米軍三沢基地（青森県三沢市）所属の２０歳代男性が岩手山（２０３８メートル）で遭難し、救助されたと発表した。男性にけがはなかった。岩手山は昨年１０月に噴火警戒レベルが「２（火口周辺規制）」に引き上げられ、立ち入りが規制されている。発表によると、１８日午後７時頃、男性は知人に「岩手山の山頂にいるが、悪天候なので避難小屋に行く」と電話で伝え、その後連絡が取れなくなった。１９日午前１