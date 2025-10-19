５人組グループ・嵐が、デビュー日である１１月３日に５人での生配信を行うことを１９日、発表した。５月に来春でのグループ活動終了を発表して以来、５人そろっての生配信は初となる。コンテンツ名は「生配信だヨ嵐会２０２５」として、ファンクラブ会員に向けた動画。ファミリークラブオンラインでは「嵐のデビュー記念日となる１１／３、嵐５人と一緒に楽しい時間を過ごしましょう！」と開催を通知した。活動休止中の嵐