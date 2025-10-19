『うちのうさぎは今日ものんびり』（赤血球/KADOKAWA）第2回【全11回】【漫画】『うちのうさぎは今日ものんびり』を第1回から読むSNSで話題の飼いうさぎ・うにまると飼い主の楽しくほっこりとした日々。飼い主のおなかから2時間降りなかったり、目が合うと顔をくっつけたり、帰ってきた飼い主をお出迎えしたり…。のんびりマイペースで、やさしくて甘えん坊なうにまるとの日々はどの瞬間も愛おしくて癒しにあふれています。そんな