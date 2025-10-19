けさ早く、富山市内のホテルで火事がありました。けが人はいませんでした。富山中央警察署によりますと、きょう午前5時前、富山市手屋にあるホテルフェニックスの屋上から火が出ているのを通行人が発見し、消防に通報しました。消防が駆け付け、火はおよそ40分後に消し止められました。ホテルには当時、利用客と従業員あわせて9人がいましたが、けがをした人はいませんでした。ホテルの屋上には、照明器具や電気配線などがあり、焼