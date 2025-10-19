タレント長嶋一茂（59）が19日放送の、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。入店したチャーハン専門店が気に入って、出資するから支店を出さないかと店主に“オファー”した。東京・新橋駅前のニュー新橋ビルを訪問。「おれ、チャーハン好きだから」と、ロケ中に仕入れた情報からチャーハン専門店に入店。メインメニューがチャーハン単品で、大盛りオーダーもできないシステムが気にいったようで