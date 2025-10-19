◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）８打差１１位から出た石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８と伸ばして通算２アンダーとしたが、プレーオフに１打及ばず３位だった。「いいパットも入ったし、入れたかったなっていうパットもあった。最後はパッティングがスコアを左右してくるような展開になった。楽しかったけど、悔しい気持ち