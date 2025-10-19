あすは前線によって、東・西日本の太平洋側の地域では、明け方まで雨が降るでしょう。その後、全国的に曇り空が広がりますが、昼頃から西日本を中心に晴れ間が見えそうです。一方で、北陸や山陰地方の沿岸部では、昼すぎから雨が降りだす見込みです。また、旭川などの道央では平地でも雪が降る可能性があるでしょう。あすの気温です。西日本は各地で最高気温が25℃以上の夏日となるでしょう。東・北日本は20℃前後で、この時季らし