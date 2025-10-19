ロシアのプーチン大統領がウクライナとの戦闘終結の条件として、東部ドネツク州全域の割譲を求めていたことが報じられました。アメリカの「ワシントン・ポスト」によりますと、プーチン大統領はアメリカのトランプ大統領と16日に電話会談した際、ウクライナでの戦闘終結の条件として東部ドネツク州全域の割譲を求め、代わりに南部ザポリージャ州とヘルソン州の一部地域の支配を放棄することを示唆したということです。ウクライナは