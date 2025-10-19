お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が19日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に出演。同期芸人のキャラ変に驚いたことを振り返った。この日はものまねタレントの神無月がゲスト。自身の同期について「爆笑さんでしょ、松村（邦洋）さんでしょ、オチでイジリーさん。それ言うと大体ウケる」と最後にイジリー岡田の名前を出して笑いを誘った。太田は「イジリー岡田もあそこのキャラに行くまではさ、