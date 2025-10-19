簡単に10台は数えられるフェラーリF402025年の初夏、英国シルバーストン・サーキットで開かれたのが、スーパーカー・ドライバー・シークレット・ミート。会場入りしてすぐ、筆者は現実離れした景色へ目が点になった。フェラーリF40ですら、簡単に10台は数えられたのだから。【画像】ディアブロにXJ220、Gr.Cポルシェも秘密のスーパーカー・クラブ圧巻の参加車たち全140枚サーキットへ続く道路脇には、カメラやスマートフォン