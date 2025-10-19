フリーアナウンサーの有働由美子（56）が、18日放送のMBSテレビ「おしゃべり小料理ゆみこ」に出演。美肌対策を明かすと、同世代女子と意見が一致する出来事があった。この日の番組は「1968、69年生まれの同世代女子会」として、有働のほかに、女優・菊池桃子（57）、元宝塚歌劇団月組トップスター・紫吹淳（56）、タレント・かとうれいこ（56）、女優・横山めぐみ（56）がトークで盛り上がった。初対面の組み合わせもあり、