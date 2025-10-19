MLBのレジェンド、デービッド・オルティスさんが大谷翔平選手を称賛しました。3連勝でブリュワーズとの第4戦を迎えたドジャースは大谷選手が「1番・投手兼DH」で出場。初回に先制ホームランを放つと、4回、7回にもホームランで3打数3安打3打点1四球の活躍。投手としては初回を3者連続三振でスタートさせるなど7回途中、被安打2、無失点でファンに衝撃を与えました。大谷選手はこの活躍でシリーズMVPを獲得。試合後のインタビューで