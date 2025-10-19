１９日午前７時１０分頃、秋田県能代市二ツ井町仁鮒の農道で、近くに住む７０歳代の女性がクマ（体長約１メートル）に襲われたと親族から１１０番があった。女性は背中をひっかかれたが、命に別条はないという。能代署によると、女性は散歩していたところ、背後から襲われた。振り返ると、自分を襲ったクマの近くに子グマとみられる体長５０センチほどのクマが２頭おり、その後立ち去ったという。