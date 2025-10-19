シングルス決勝でプレーするレイラ・フェルナンデス＝モリタTCうつぼ女子テニスの木下グループ・ジャパン・オープン最終日は19日、大阪市のモリタテニスセンターうつぼで行われ、シングルス決勝はレイラ・フェルナンデス（カナダ）が6―0、5―7、6―3でテレザ・バレントバ（チェコ）に勝って大会初優勝を果たした。ツアー通算5勝目。車いすの部シングルス決勝は田中愛美（長谷工コーポレーション）が6―4、6―2で高室冴綺（ス