「ＣＳパ・ファイナルＳ・第５戦、ソフトバンク−日本ハム」（１９日、みずほペイペイドーム）日本ハムは試合後、初回の守備で負傷交代した山県秀内野手が試合後、松葉づえ姿で球場に戻った。痛めた左膝は包帯でグルグル巻きだった。この日の一回１死、周東が二盗を試みてセーフ。この際、滑り込んだ周東のスパイクがタッチにいった遊撃手・山県の左膝に入った。山県はその場に倒れこみ、起き上がることができず。運び込まれ