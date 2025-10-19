ロッテリアの秋限定「塩キャラメルフェア」が10月15日よりスタート♡フランス産ロレーヌ岩塩を使用した濃厚な塩キャラメルを楽しめる新作スイーツ3品を発売。ミルクベースのパフェシェーキ（490円）、サクサク食感のパイ（250円）、もちもちチュロにディップできる塩キャラメルソース（290円）と、甘じょっぱい味わいが秋のティータイムにぴったりです♪ プチ贅沢♡塩キャラ