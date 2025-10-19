ソフトバンクは19日、カーター・スチュワート投手が医療機関受診および現地リハビリのため、同日に米国に帰国したと発表した。スチュワートは3月の春季キャンプ中に左腹直筋を痛め離脱。4月にも医療機関受診などのために一時帰国。5月に再来日し、6月以降はリハビリ組調整が続いていた。今季の公式戦登板はなかった。