±¦¤ÏÁ¯¤ä¤«¥Ö¥ë¡¼¡¢º¸¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê²ÖÊÁ¤Ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤Þ¤Ê¤Þ¤ë¡×¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿?ÂçÃÀ?¤Ê°áÁõ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¡£X¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î±¦Â¦¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¡¢º¸Â¦¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê²ÖÊÁ¤Î?¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ?¤ÎÆÈÆÃ¤Ê°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã