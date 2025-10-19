◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第5戦ソフトバンク1―7日本ハム（19日、みずほペイペイドーム）18日の試合で塁審と交錯し、救急搬送されたソフトバンクの中村晃が欠場した。この日は別メニューで調整。脳振とうのチェックも受けたが、この日の時点では問題なかったという。中村は「大丈夫です。今日は絶対安静だったので」と語った。まだ患部に痛みがある状態といい、20日以降も様子を見な