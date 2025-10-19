2019Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿4Ê¬´Ö¤Î?Â³ÊÔ?10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤È°ÛÀ±¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÉÁ¤¤¤¿SF±Ç²è¤Î?37Ç¯¸å?¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔÆ°²è¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯¸ø³«¤ÎÌ¾ºî¡ÖE.T.¡×¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö²¿²ó´Ñ¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£Âç¹¥¤­¤Ê±Ç²è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë´Ñ¤Æ¤¿Â©»Ò¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÇÈô¤Ö¥·¡¼¥ó¤ËÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤Æ¹æµã¡×¡Ö40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±Ç