10月18日、私はプレミアリーグ第８節のクリスタル・パレス対ボーンマスのゲームを取材するため、前者の本拠地セルハースト・パークに足を運んだ。プレミアリーグ開幕７試合を終えた時点で、クリスタル・パレス（６位）とボーンマス（４位）がリーグの上位に名を連ねていることを誰が予想しただろうか。パレスはアーセナルに移籍したエベレチ・エゼを失ったことを考えると、今シーズンの戦いぶりには驚きだ。そして２年目の鎌