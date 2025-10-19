湘南―京都後半、パスを出す京都・中野（中央）＝レモンS明治安田J1第34節最終日（19日・レモンガススタジアム平塚＝1試合）京都が湘南に1―1で引き分け、勝ち点61とした。首位鹿島と5差の3位。先制を許し、退場者を出したが、試合終了間際に須貝のゴールで追い付いた。同26で19位の湘南は、次節にJ2降格が決まる可能性がある。