新潟市西蒲区の倉庫で玄米約60kgが盗まれる被害があり、警察が窃盗事件として捜査しています。玄米の盗難被害に遭ったのは、新潟市西蒲区に住む70代男性です。今月13日午前8時ごろから19日午前7時半ごろの間に、男性が所有する倉庫から30kg入りのコメ袋に入った玄米2袋（約3万3000円相当）が何者かに盗まれました。警察によりますと、事件は被害者の男性から「コメが盗まれた」と警察に届出があり発覚しました。男性が最後に倉庫内