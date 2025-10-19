軍事衝突が続くアフガニスタンとパキスタンの当局者が18日、カタールで協議を行い、それぞれが即時停戦に合意したと発表しました。アフガニスタンとパキスタンをめぐっては、パキスタン側が自国内で攻撃活動を強める過激派組織をアフガニスタンが保護していると主張し、双方の間で報復が続いていました。こうした中、ロイター通信によりますとカタールのドーハで18日、両国の当局者による協議が行われ、それそれが即時停戦に合意し