俳優の斉藤祥太が、５年越しに結婚式を挙げたことを報告し、祝福の声が寄せられている。斎藤は１９日に自身のインスタグラムを更新し「入籍してから５年。先日無事に結婚式を挙げることができました」と報告。タキシード姿で妻や参列者らとの記念写真などを公開した。さらに「参列していただいた皆様ありがとうございました。皆様からの祝福の言葉や温かい言葉に感謝の気持ちでいっぱいですとても幸せな１日で、一生の思い