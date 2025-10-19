◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン最終日（１９日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）４打差の単独首位で出た清水大成（ロピア）は２バーディー、３ボギー、３ダブルボギーの７７と崩れ、通算１アンダーの４位だった。５月の日本プロ選手権に続く同年メジャー２冠へ逃げ切りを図ったが、この日はティーショットをフェアウェーに運ぶことが出来ず苦戦。「自分的にはナイスショットしたのがちょ