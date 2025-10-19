ワイン＆シャンパンなど【マウントフジ（Mt.Fuji）】 日本の象徴の名を冠した、世界に誇る一杯 マウントフジには有名なレシピが3つ。ジンを使った帝国ホテルのもの、箱根・富士屋ホテルのもの、そしてこちら、日本バーテンダー協会出品のもの。探せば他にもご当地のマウントフジがあるかも？ レシピ スイートベルモット：40mlホワイトラム：20mlレモンジュース：2tsp.