「孔子」「孟子」「老子」「荘子」・・・。 中国の諸子百家の偉人達って、何度見ても全部同じに見えるのは私だけでしょうか。 そんな「〇子」が多い諸子百家ですが、「芥子」もその中の一人にいそうな感じがしますが、残念ながらいませんwww 人の名前ではないとしたら、「芥子」っていったい何モノ！？ 「芥子」の読み方のヒントはコレ！ ヒント①「〇〇」の２文字です。 ヒント②これは植物です。 ヒント