2025年度のゴルファー日本一を決める日本オープン選手権で香川県出身の原敏之選手（34）がプレーオフで2位になりました。 原選手は、19日栃木県の日光カンツリークラブで行われた日本オープン選手権の最終ラウンドで、通算３アンダーとトップタイとなり片岡選手とプレイオフになりましたが、惜しくも敗れ2位になりました。 原選手は、香川県出身で藤井学園寒川高校を卒業後21歳でプロ