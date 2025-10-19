秋季高校野球、東海大会の結果です。センバツ出場を目指し、県勢による熱い戦いが行われました。 まずは18日（土）の試合です。県3位の常葉大菊川は、岐阜2位の中京に8-6で逆転勝ち。県大会準優勝の掛川西は愛知3位の東邦に1-2で惜しくも敗れました。 そして、19日(日)行われた準々決勝。県大会優勝の聖隷クリストファーは三重3位の津商業と対戦し5-3で勝利。夏の甲子園でも活躍したエース高部が完投しました。