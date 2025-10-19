全国高校サッカー選手権県大会の準決勝2試合が19日、天童市で行われ、山形中央と山形明正が決勝進出を決めました。準決勝第1試合は、「山形中央」と「羽黒」が対戦しました。試合は1対1の同点のまま延長戦に突入しますが、ここでも、両チーム1点ずつを加え、勝負はPK戦へともつれ込みます。互いに譲らずキッカーは、4人目へ。山形中央は、キーパーの高橋が好セーブを見せると、続く、5人目三