◇男子ゴルフツアー日本オープン最終日（2025年10月19日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）6位から出た片岡尚之（27＝フリー）が4バーディー、2ボギーの68で回り、通算3アンダーで並んだ原敏之（34＝YAGOKORO）とのプレーオフを1ホール目で制し、7打差の大逆転でメジャー初優勝を飾り、4年ぶりのツアー2勝目を挙げた。優勝インタビューは以下の通り。――今どんな思いですか？本当にやっと勝てたという思いと、こ