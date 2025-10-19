女優の中山忍（52）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。人気俳優、女優、タレントらの還暦祝いの幹事を務めたと明かした。タレントの松本明子とそろって登場。神奈川・箱根の芦ノ湖周辺を散策した。MCのお笑いトリオ「ハナコ」岡部大から「先輩たちの還暦祝い、どなたの、何人の幹事されたんですか」と話を振られ、中山は「初年度は勝村（政信）さん」と明かした。勝村とはお笑いコンビ「