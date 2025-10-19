秋篠宮家の次女・佳子さまは性別にとらわれずに社会の課題に取り組む少女たちを表彰する「ガールズメッセ」に出席されました。ガールスカウトが主催する「ガールズメッセ」では、自分らしく生きられる社会を目指し、児童虐待などの課題に取り組んだ少女たちが表彰されました。7回目の出席となる佳子さまは、「より良い社会を目指して真摯に考え、声をあげ、行動を続けることは、エネルギーを要し、勇気がいることだと思います」と