任期満了に伴うにかほ市長選挙が19日に告示され、現職の市川雄次氏が無投票で3回目の当選を果たしました。19日に告示されたにかほ市長選挙に立候補し、無投票で3回目の当選を果たしたのは現職の市川雄次氏58歳です。市川氏は子育て世代のサポートや産業の振興などで人口減少問題に挑戦すると訴えていました。にかほ市長選挙が無投票となるのは2005年に3つの町が合併してにかほ市が誕生して以来、初めてです。