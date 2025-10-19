10月19日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節GAME2が行われ、レバンガ北海道がファイティングイーグルス名古屋に90－74で勝利した。 前半は互いに点を取り合う展開となるなか、北海道はジャリル・オカフォーを中心に得点を重ね、39－34と5点リードで試合を折り返した。 後半に入ると、北海道は富永啓生のゴール下での得点をきっか