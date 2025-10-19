【J1第34節】(レモンS)湘南 1-1(前半1-0)京都<得点者>[湘]鈴木章斗(29分)[京]須貝英大(90分+10)<退場>[京]鈴木義宜(45分)<警告>[湘]小田裕太郎(79分)、鈴木章斗(90分+3)、池田昌生(90分+6)[京]ジョアン・ペドロ(90分+2)主審:今村義朗└京都が後半AT10分過ぎの劇的同点弾で優勝に望みつなぐ! 降格圏19位・湘南は18試合ぶりの白星を目前で逃す